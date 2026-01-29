Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Rumen temsilcisi FCSB ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.
Nation Arena'da TSİ 23.00'te başlayan kritik maçı Sırp hakem Nenad Minakovic yönetiyor.
FCSB-FENERBAHÇE İLK 11'LER
FCSB : Tarnovanu, Pantea, Graovac, Ngezana, Radunovic, Alhassan, Lixandru, Miculescu, Olaru, Politic, Thiam
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Çağlar, Jayden, Semedo, İsmail, Fred, Nene, Talisca, Kerem, En-Nesyri
FCSB 0-0 FENERBAHÇE CANLI ANLATIM
1' Nenad Minakovic'in ilk düdüğüyle zorlu mücadele başladı.
EDERSON GOLE İZİN VERMEDİ
10' Politic'in ceza sahası dışından şutunda Ederson topu köşeden çeldi.