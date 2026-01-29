FCSB-Fenerbahçe maçı: Muhtemel 11’leri, saat ve kanal...

MAÇIN DETAYLARI
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının son maçında Romanya temsilcisi FCSB’ye konuk oluyor. Temsilcimizin son 24'te olması kesinleşse de daha iyi bir eşleşme için sahada olacağız.
Karşılaşma (bugün) 29 Ocak 2026 Perşembe, Türkiye saati ile 23:00’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
Sarı-lacivertlilerde Levent Mercan ve Archie Brown sakatlıkları, kaptan Milan Skriniar ise cezalı olduğu için Romanya deplasmanında forma giyemeyecek.
Maçı Sırp hakem Nenad Minakovic yönetecek, yardımcı hakemler Nikola Brovic ve Bosko Bozovic olacak.
TEDESCO'NUN 11 TERCİHİ NASIL OLACAK?
Teknik adam Tedesco'nun, sahaya "4-2-3-1" dizilimiyle çıkması bekleniyor.
KALECİ | Ederson
SAĞ BEK | Nelson Semedo
SAĞ STOPER | YİĞİT EFE
SOL STOPER | J. Oosterwolde
SOL BEK | Mert Müldür
DEFANSİF ORTA SAHA | İsmail Yüksek
MERKEZ ORTA SAHA | Fred
SAĞ AÇIK | D. Nene
FORVET ARKASI | M. Asensio
SOL AÇIK | Kerem Aktürkoğlu
FORVET | Anderson Talisca
FCSB 11'İ
Tarnovanu, Cretu, Ngezana, Dawa, Pantea, Alhassan, Cisotti, Miculescu, Olaru, O.Popescu, Thiam.