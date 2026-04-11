Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de kaleci Ederson maç sonu açıklamalarda bulundu.

EDERSON: 'HATA LÜKSÜMÜZ YOK'

Karşılaşmayı değerlendiren Ederson, "Bugün takım olarak performansımız sonuca yansıdı. Güzel bir galibiyet elde ettik. İyi oynadık. Hata yapmamamız gereken, ligin son dönemindeyiz. Hata lüksümüz yok. Tekrar iyi oynayarak kazanmak çok önemli." dedi.

'KAZANAMAYINCA ELEŞTİRİLER NORMAL'

Kendisine yönelik eleştirilere de cevap veren tecrübeli kaleci, "Benim her zaman motivasyonum yüksek. Hayatta bazen işler iyi bazen kötü gider ama ben çalışmaktan ve elimden geleni yapmaktan hiç vazgeçmedim. Eleştiriler normaldir. Taraftarlar hep kazanmayı ister. Kazanamayınca eleştiriler normal. Uzun aradan sonra şampiyonluk istiyorlar. Ailelerimize hakaret olmaması çok önemli. Hakaret olmadığı sürece eleştiri olabilir." diye konuştu.