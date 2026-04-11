Yeniçağ Gazetesi
11 Nisan 2026 Cumartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
2 milyon TL'nin aylık faizi güncellendi: Bankaların yeni oranları başınızı döndürecek

Merkez Bankası’nın sıkı para politikası adımlarıyla birlikte mevduat faizleri yüksek seviyesini korumaya devam ediyor. Bunun etkisiyle bankalar da mevduat faiz oranlarını güncelledi. Peki 2 milyon liranın aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlar…

İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Türkiye’de sıkı para politikası ve bankalar arasındaki rekabet nedeniyle mevduat faizleri yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor. Özellikle büyük birikim sahipleri için 32 günlük vadeli mevduat getirileri dikkat çekiyor.

1 10
Piyasada faiz oranları genel olarak %40–%45 bandında seyrederken, 2 milyon TL’lik bir mevduatın 32 günlük net getirisi bankaya göre yaklaşık 50 bin TL ile 65 bin TL arasında değişiyor. Bu da banka seçimine bağlı olarak 15 bin TL’ye kadar kazanç farkı oluşabileceğini gösteriyor.

2 10
Bankaların güncel faiz oranlarıyla birlikte 32 günlük vadeli mevduat kazançlarının, birçok durumda 2 asgari ücreti aştığı belirtiliyor.

3 10
TEB

Faiz Oranı:%45,00

Net Kazanç: 65.096 TL

Vade Sonu Toplam: 2.065.096 TL

4 10
Akbank

Faiz Oranı:%43

Net Kazanç: 62.202,74 TL

Vade Sonu Toplam: 2.062.202,74 TL

5 10
Garanti BBVA

Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 60.756,16 TL

Vade Sonu Toplam: 2.060.756,16 TL

6 10
ING

Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 60.756,16 TL

Vade Sonu Toplam: 2.060.756,16 TL

7 10
Enpara

Faiz Oranı: %39,5

Net Kazanç: 57.139,73 TL

Vade Sonu Toplam: 2.057.139,73 TL

8 10
İş Bankası

Faiz Oranı: %39,5

Net Kazanç: 57.139,73 TL

Vade Sonu Toplam: 2.057.139,73 TL

9 10
Halkbank

Faiz Oranı: %36

Net Kazanç: 52.076,71 TL

Vade Sonu Toplam: 2.052.076,71 TL

10 10
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro