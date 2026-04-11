Türkiye’de sıkı para politikası ve bankalar arasındaki rekabet nedeniyle mevduat faizleri yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor. Özellikle büyük birikim sahipleri için 32 günlük vadeli mevduat getirileri dikkat çekiyor.
2 milyon TL'nin aylık faizi güncellendi: Bankaların yeni oranları başınızı döndürecek
Merkez Bankası’nın sıkı para politikası adımlarıyla birlikte mevduat faizleri yüksek seviyesini korumaya devam ediyor. Bunun etkisiyle bankalar da mevduat faiz oranlarını güncelledi. Peki 2 milyon liranın aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlar…İbrahim Doğanoğlu
Piyasada faiz oranları genel olarak %40–%45 bandında seyrederken, 2 milyon TL’lik bir mevduatın 32 günlük net getirisi bankaya göre yaklaşık 50 bin TL ile 65 bin TL arasında değişiyor. Bu da banka seçimine bağlı olarak 15 bin TL’ye kadar kazanç farkı oluşabileceğini gösteriyor.
Bankaların güncel faiz oranlarıyla birlikte 32 günlük vadeli mevduat kazançlarının, birçok durumda 2 asgari ücreti aştığı belirtiliyor.
TEB
Faiz Oranı:%45,00
Net Kazanç: 65.096 TL
Vade Sonu Toplam: 2.065.096 TL
Akbank
Faiz Oranı:%43
Net Kazanç: 62.202,74 TL
Vade Sonu Toplam: 2.062.202,74 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 60.756,16 TL
Vade Sonu Toplam: 2.060.756,16 TL
ING
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 60.756,16 TL
Vade Sonu Toplam: 2.060.756,16 TL
Enpara
Faiz Oranı: %39,5
Net Kazanç: 57.139,73 TL
Vade Sonu Toplam: 2.057.139,73 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Net Kazanç: 57.139,73 TL
Vade Sonu Toplam: 2.057.139,73 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %36
Net Kazanç: 52.076,71 TL
Vade Sonu Toplam: 2.052.076,71 TL