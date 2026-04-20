Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Konyaspor ile deplasmanda çeyrek final maçında karşılaşacak Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Alvarez ve Asensio'nun yanı sıra Dorgeles Nene de kamp kadrosuna alınmamıştı.

NENE HAFİF AĞRILARI NEDENİYLE KONYASPOR MAÇINA ALINMADI

Malili yıldızın sakatlığı bulunduğu belirtilirken durumunun ciddi olmadığı aktarıldı.

A Spor'dan Erdem Akbaş'ın aktardığı bilgilere göre; Dorgeles Nene, hafif ağrıları nedeniyle Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı. Münih'te kısa bir tedavi sürecine giren Malili oyuncunun ciddi bir sakatlığının olmadığı kaydedildi.

Nene'nin hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisine yetişmesi bekleniyor.