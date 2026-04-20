Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final turunda Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını tamamladı.
3 YILDIZ KADRODA YOK
Sarı lacivertli kulüp, Konyaspor maçının kamp kadrosunu açıkladı. Kadroda, sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ve Marco Asensio ile birlikte Dorgeles Nene yer almadı.
FENERBAHÇE KAMP KADROSU
Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu şöyle:
Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred Rodrigues, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Sidiki Cherif.