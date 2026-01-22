Afrika Uluslar Kupası'nda finalde Senegal'e kaybederek büyük bir hayal kırıklığıyla Türkiye'ye dönen Youssef En-Nesyri ayağının tozuyla kendini transfer görüşmelerinin ortasında buldu.

TEDESCO DA SATIŞA ONAY VERDİ

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı yıldız oyuncu için Domenico Tedesco da eğer uygun bir anlaşma zemini oluşursa gitmesinde sakınca olmadığı şeklinde yönetime onay verdi.

EN-NESYRI DE AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Sarı lacivertli taraftarlarla bir türlü yıldızı barışmayan En-Nesyri de kariyerine yeni bir sayfa açmak isterken birçok önemli kulüp transferi için devreye girdi.

JUVENTUS TRANSFER GÖRÜŞMELERİNDE YENİ BİR HAMLE YAPTI

Bu kulüplerin başında ise Serie A devi Juventus geliyor. Juventus bir süredir Fenerbahçe ile uzaktan görüşmelerde bulunarak En-Nesyri transferinin şartlarıyla ilgili yürüttüğü pazarlıkları ileri düzeye taşıma kararı aldı.

JUVENTUS SPORTİF DİREKTÖRÜ OTTOLINI İSTANBUL'A GELDİ

Luciano Spalletti'nin forvet talebine uygun bir profil olarak görülen En-Nesyri'yi bir an önce takıma kazandırmak isteyen İtalyan kulübü, Fenerbahçe yönetimiyle yüz yüze görüşmelerde bulunarak transferi sonuçlandırması için Sportif Direktör Ottolini'yi İstanbul'a gönderdi.

FENERBAHÇE İLE TRANSFERİ SONLANDIRMAK İÇİN MASAYA OTURACAK

Ottolini ile Fenerbahçe yetkilileri En-Nesyri transferini her iki kulüp için de ideal bir noktada tamamlamak için masaya oturacak.

Transfere dair son edinilen bilgilere göre; Juventus satın alma opsiyonuyla birlikte En-Nesyri'yi kiralamak istiyor. Fenerbahçe'nin opsiyonun zorunlu olmasını istediği ve kiralama bedelinin de artırılmasını talep ettiği de ifade ediliyor.

NAPOLI TRANSFER YARIŞINDA GERİ KALDI

Juventus ile birlikte En-Nesyri'yi İtalya'dan Napoli de kadrosuna katmak istiyordu. Ancak şu sıralar Torino ekibi transfer yarışında atılım yaparak öne geçmiş durumda.

FENBERBAHÇE FORVET TRANSFERİ İÇİN ONA BEL BAĞLADI

Fenerbahçe yönetiminin büyük yatırım yapmayı planladığı, camianın uzun süredir heyecanla beklediği forvet transferini gerçekleştirebilmesi için En-Nesyri'yi satması şart. Ara transfer döneminde kadro dengesini bozmak istemeyen sarı lacivertli ekip beklenen ayrılık yaşanmazsa forvet transferini de rafa kaldırabilir.