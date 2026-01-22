Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde gözden çıkardığı Faslı yıldız En-Nesyri için Serie A devi Juventus'un sarı lacivertli kulübe yaptığı teklif belli oldu.

EN-NESYRI İÇİN FENERBAHÇE'YE YAPILAN TEKLİF BELLİ OLDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Juventus En Nesyri için Fenerbahçe'ye 5 milyon euro kiralama bedeli + 19 milyon euro satın alma opsiyonu + 3 milyon euro bonus içeren yeni teklifini yaptı.

JUVENTUS MAAŞININ TAMAMINI KARŞILAYACAK

Satın alma opsiyonunun zorunlu olmadığı ve İtalyan kulübünün sezon sonuna kadar En-Nesyri'nin maaşının tamamını ödemeyi üstleneceği belirtildi.

ASTON VILLA MAÇINI TRİBÜNDE TAKİP EDECEK

Öte yandan transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul'a gelen Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini'nin Fenerbahçe-Aston Villa maçını izlemek için Chobani Stadyumu'na geldiği aktarıldı.