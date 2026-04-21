Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Marco Asensio ile ilgili belirsizlik devam ediyor.

Beşiktaş derbisinde sakatlandıktan sonra sahalardan uzak kalan İspanyol yıldız, kupadaki Konyaspor maçının kadrosunda da yer almadı.

SON İDMANLA NETLEŞECEK

Asensio, Galatasaray ile hafta sonunda oynanacak dev derbide kadroda yer alacak. 30 yaşındaki futbolcunun derbide ilk 11’de olup olmayacağı ise cumartesi günü yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, derbi öncesi son idman sonrası Asensio hakkında kararını verecek.

BU SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe’de bu sezon 37 maçta süre bulan Marco Asensio, 13 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.