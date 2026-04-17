Trenydyol Süper Lig'in 30. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, İspanyol yıldız Marco Asensio'ya maç kadrosunda yer vermedi.

TEDESCO DERBİ ÖNCESİ RİSK ALMAK İSTEMİYOR

Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası geçtiğimiz hafta Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçı kaçıran yıldız oyuncunun bu hafta kadroda yer alabileceği düşünülüyordu. Ancak sarı lacivertli ekipte teknik heyet yaklaşan Galatasaray derbisinden önce Asensio'yu oynatma konusunda en ufak bir risk almak istemiyor.

FENERBAHÇE'DE 37 MAÇTA 27 GOLE KATKI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maça çıkan Asensio, 13 gol, 14 asistlik performans sergiledi.