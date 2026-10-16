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Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa deplasmanında 6-0'lık ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe gözünü Süper Lig'in 7. haftasında yarın evinde oynayacağı Alanyaspor maçına çevirdi.

Taraftarlarını Şampiyonlar Ligi'nde büyük hayal kırıklığına uğratan sarı lacivertliler, Kadıköy'de bu mağlubiyeti unutturmayı hedefliyor.

Chobani Stadyumu'nda yarın saat 19:00'da oynanacak zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de Aston Villa deplasmanında dinlendirilen yıldız oyuncular Marco Asensio ve N'Golo Kante'nin son durumları belli oldu.

ASENSIO VE KANTE GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sakatlıkları nedeniyle Aston Villa karşılaşmasında forma giyemeyen iki önemli oyuncusuna kavuşuyor.

Diz bölgesindeki sakatlığı nedeniyle İngiltere'deki maçın kadrosuna alınmayan Marco Asensio'nun Alanyaspor karşısında görev yapması planlanıyor.

Dizine aldığı darbe nedeniyle Aston Villa maçında süre alamayan N'Golo Kante'nin de karşılaşmada forma giyebilecek durumda olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK MERT MÜLDÜR

Sarı-lacivertlilerde Alanyaspor karşılaşması öncesinde tek eksik bulunuyor. Geçirdiği ameliyat nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Mert Müldür, bu mücadelede de kadroda yer alamayacak.

FENERBAHÇE SON İKİ MAÇTA 11 GOL ATTI

Süper Lig'de son iki karşılaşmasını gol yemeden kazanan Fenerbahçe, bu süreçte rakip fileleri 11 kez havalandırdı.

Eyüpspor'u sahasında 8-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor deplasmanından da 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde üst üste üç karşılaşmayı gol yemeden kazanma başarısını son olarak Mayıs 2024'te elde etmişti.

ALANYASPOR'A KARŞI KADIKÖY'DE ÜSTÜNLÜK

Fenerbahçe, bugüne kadar Alanyaspor'u konuk ettiği bütün Süper Lig maçlarında gol atmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, rakibiyle sahasında oynadığı 10 lig karşılaşmasında 22 gol kaydederken 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe'nin bu süreçteki tek yenilgisi, Ekim 2021'de oynanan ve Alanyaspor'un 2-1 kazandığı karşılaşmada geldi.

Alanyaspor ise 2022 yılından bu yana Fenerbahçe ile oynadığı dokuz Süper Lig maçında galibiyet elde edemedi. Akdeniz temsilcisi bu süreçte 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

FENERBAHÇE EVİNDE KOLAY KAYBETMİYOR

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 22 maçın yalnızca birini kaybetti.

Bu karşılaşmalarda 15 galibiyet ve 6 beraberlik elde eden Fenerbahçe, tek mağlubiyetini bu sezon Beşiktaş karşısında 2-1'lik skorla yaşadı.

Alanyaspor ise İstanbul takımlarına konuk olduğu son 18 Süper Lig maçında galibiyet alamadı. Akdeniz ekibi, İstanbul'daki son lig galibiyetini Aralık 2023'te Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek elde etti.