Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında alt yaş kategorilerinde de forma giyen stoper Yusuf Akçiçek’i gündemine aldı. 20 yaşındaki savunma oyuncusu, Al Hilal’in Al-Akhdoud maçı kadrosuna dahil edilmedi.
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’in, kontenjan sorunları nedeniyle Yusuf Akçiçek ile yollarını ayırabileceği belirtiliyor. Bu gelişmenin ardından genç stoperin Fenerbahçe’ye geri dönme ihtimali güçlendi.
AL HILAL PERFORMANSI
Yusuf, sezon başında 22 milyon Euro bedelle Al Hilal'in yolunu tutmuştu; milli savunmacı, Arabistan ekibiyle 17 maça çıkarken 1 de gol kaydetti.
FENERBAHÇE RAKAMLARI
Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe A Takım formasıyla da 27 maça çıkarken, takımına 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.