Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun üçüncü haftasında Beşiktaş Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

TURKA Kocaeli Stadyumu’nda saat 18:00’de başlayan zorlu karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor.

KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ İLK 11’LER

Kocaelispor: Gökhan, Dijksteel, Balogh, Smolčić, Muharrem, Show, Keïta, Tayfur, Churlinov, Agyei, Serdar

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Uduokhai, Yasin Özcan, Kartal Yılmaz, Ndidi, Rashica, Devrim Şahin, Jota, El Bilal Toure

KOCAELİSPOR 1-0 BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

1' Direnç Tonusluoğlu'nun ilk düdüğüyle Kocaelispor-Beşiktaş maçı başladı.

MUHARREM İLE JOTA SILVA ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

4' Muharrem'in Jota'ya yaptığı müdahale sonrası iki oyuncu arasında sinirler gerildi. Yaşanan tartışma sonrası diğer oyuncular da araya girdi. Hakem Direnç Tonusluoğlu, iki oyuncuyu da uyardı ve maç kaldığı yerden devam etti.

⚽️ Kocaelispor, Serdar Dursun'un penaltıdan attığı golle Beşiktaş karşısında 1-0 önde! #ZTK pic.twitter.com/zA3qGDKukw — A Spor (@aspor) February 5, 2026

KOCAELİSPOR PENALTI GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

18' Keita'nın şutunda ceza sahası içerisinde Ndidi'ye çarpan top sonrası VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Direnç Tonusluoğlu, elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Serdar Dursun beyaz noktada hata yapmadı ve attığı penaltı golüyle Kocaelispor'u 1-0 öne geçirdi.

KARTAL KAYRA UZAKTAN ETKİLİ BİR ŞUTLA KALEYİ YOKLADI

33' Kartal Kayra'nın uzaklardan sert şutunda kaleci Gökhan parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.