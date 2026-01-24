Fenerbahçe'de bileti kesilen Youssef En-Nesyri’nin transferiyle ilgili Juventus ile Fenerbahçe arasında anlaşma sağlandığı iddia edildi. Transfer önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak.

SÖZLÜ ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre Juventus ile Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’nin transferi konusunda sözlü anlaşmaya vardı. Yapılan görüşmelerin ardından transferin tamamlanma aşamasına geldiği ifade edildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAKIN

Kulüplerin, oyuncunun transfer şartlarını netleştirerek önümüzdeki günlerde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

FENERBAHÇE KARNESİ

Faslı forvet, Fenerbahçe formasıyla 77 maça çıkarken takımına 38 gol, 8 asistlik katkı sağladı.



