Fenerbahçe'de bileti kesilen Youssef En-Nesyri’nin transferiyle ilgili Juventus ile Fenerbahçe arasında anlaşma sağlandığı iddia edildi. Transfer önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak.

SÖZLÜ ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre Juventus ile Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’nin transferi konusunda sözlü anlaşmaya vardı. Yapılan görüşmelerin ardından transferin tamamlanma aşamasına geldiği ifade edildi.

Fenerbahçe ve Juventus, En-Nesyri transferi için anlaşmaya vardı - Resim : 1

RESMİ AÇIKLAMA YAKIN

Kulüplerin, oyuncunun transfer şartlarını netleştirerek önümüzdeki günlerde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

FENERBAHÇE KARNESİ

Faslı forvet, Fenerbahçe formasıyla 77 maça çıkarken takımına 38 gol, 8 asistlik katkı sağladı.