Yeniçağ Gazetesi
24 Ocak 2026 Cumartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Sındırgı sallandı, İstanbul'dan hissedildi: Son 1 ayda olan depremler

Sındırgı sallandı, İstanbul'dan hissedildi: Son 1 ayda olan depremler

Son olarak Sındırgı'da deprem oldu. İstanbul, İzmir ve Bursa dahil birçok şehir sallandı. İşte son 1 ayda gerçekleşen depremler...

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Sındırgı sallandı, İstanbul'dan hissedildi: Son 1 ayda olan depremler - Resim: 1

ANTALYA | Topallı - Aksu

08 Aralık 2025 tarihinde Topallı-Aksu (Antalya) (37.0157 K 30.8015 D) merkez üssünde yerel saat ile 13:21'de aletsel büyüklüğü ML 5.2 - Mw 4.9 olan şiddetlice bir deprem meydana gelmiştir.

1 11
Sındırgı sallandı, İstanbul'dan hissedildi: Son 1 ayda olan depremler - Resim: 2

ELAZIĞ | Baskil

Elazığ'ın Baskil ilçesinde 3 Ocak günü saat 20.27'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

2 11
Sındırgı sallandı, İstanbul'dan hissedildi: Son 1 ayda olan depremler - Resim: 3

Saat 20.27’de kaydedilen sarsıntının yerin 9.85 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

3 11
Sındırgı sallandı, İstanbul'dan hissedildi: Son 1 ayda olan depremler - Resim: 4

Deprem, Elazığ merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi.

4 11
Sındırgı sallandı, İstanbul'dan hissedildi: Son 1 ayda olan depremler - Resim: 5

Belirlemelere göre deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenilirken, ekiplerin saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. AFAD ve ilgili kurumlar gelişmeleri yakından takip etmişti.

5 11
Sındırgı sallandı, İstanbul'dan hissedildi: Son 1 ayda olan depremler - Resim: 6

22 OCAK SINDIRGI

22 Ocak günü Balıkesir'de peş peşe depremler hissedildi.

6 11
Sındırgı sallandı, İstanbul'dan hissedildi: Son 1 ayda olan depremler - Resim: 7

Sındırgı'da 22 Ocak akşamı meydana gelen ilk deprem 23.11'de 4.1 büyüklüğünde olmuştu.

7 11
Sındırgı sallandı, İstanbul'dan hissedildi: Son 1 ayda olan depremler - Resim: 8

İkinci deprem ise 4.4 büyüklüğünde saat 23.28'de ölçüldü. Sındırgı'da vatandaşlar sakinliğini korumuştu.

8 11
Sındırgı sallandı, İstanbul'dan hissedildi: Son 1 ayda olan depremler - Resim: 9

24 OCAK SINDIRGI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00:24'te yerin 11.04 kilometre altında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

9 11
Sındırgı sallandı, İstanbul'dan hissedildi: Son 1 ayda olan depremler - Resim: 10

Deprem Çanakkale, İstanbul, Bursa, Aydın ve İzmir dahil birçok ilde hissedildi.

10 11
Sındırgı sallandı, İstanbul'dan hissedildi: Son 1 ayda olan depremler - Resim: 11

Depremden 4 dakika sonra bir deprem daha meydana geldi. Bir diğer depremin büyüklüğü ise 3.6 olarak ölçüldü.

11 11
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro