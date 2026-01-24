Sındırgı sallandı, İstanbul'dan hissedildi: Son 1 ayda olan depremler

ANTALYA | Topallı - Aksu
08 Aralık 2025 tarihinde Topallı-Aksu (Antalya) (37.0157 K 30.8015 D) merkez üssünde yerel saat ile 13:21'de aletsel büyüklüğü ML 5.2 - Mw 4.9 olan şiddetlice bir deprem meydana gelmiştir.
ELAZIĞ | Baskil
Elazığ'ın Baskil ilçesinde 3 Ocak günü saat 20.27'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Saat 20.27’de kaydedilen sarsıntının yerin 9.85 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Deprem, Elazığ merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi.
Belirlemelere göre deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenilirken, ekiplerin saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. AFAD ve ilgili kurumlar gelişmeleri yakından takip etmişti.
22 OCAK SINDIRGI
22 Ocak günü Balıkesir'de peş peşe depremler hissedildi.
Sındırgı'da 22 Ocak akşamı meydana gelen ilk deprem 23.11'de 4.1 büyüklüğünde olmuştu.
İkinci deprem ise 4.4 büyüklüğünde saat 23.28'de ölçüldü. Sındırgı'da vatandaşlar sakinliğini korumuştu.
24 OCAK SINDIRGI
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00:24'te yerin 11.04 kilometre altında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem Çanakkale, İstanbul, Bursa, Aydın ve İzmir dahil birçok ilde hissedildi.
Depremden 4 dakika sonra bir deprem daha meydana geldi. Bir diğer depremin büyüklüğü ise 3.6 olarak ölçüldü.