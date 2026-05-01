Sarı-lacivertli ekip, 31 haftada 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 67 puan topladı ve 2. sırada yer aldı. Son maçta Galatasaray’a deplasmanda 3-0 kaybeden Fenerbahçe, liderin 7 puan gerisine düştü. Bu karşılaşmanın ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı ve takım kalan 3 maça Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacak.

Fenerbahçe, sezonun kalan bölümünde puan kaybı yaşamadan UEFA Şampiyonlar Ligi potasında yer almayı hedefliyor.

Takımda RAMS Başakşehir maçı öncesi 5 önemli eksik bulunuyor. Edson Alvarez, sakatlığının ardından çalışmalara başlasa da bu maçta görev alamayacak.

Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan kaleci Ederson ile birlikte Matteo Guendouzi, Mert Müldür ve Archie Brown da kadroda yer almayacak.

Sakatlığı süren Dorgeles Nene ve bireysel çalışan Marco Asensio’nun durumu maç saatinde netleşecek.

Kulüpte teknik direktör değişimi ve olağanüstü seçimli genel kurul süreci gündemi belirlerken, başkan Sadettin Saran kongrenin 6-7 Haziran’da yapılacağını açıkladı. Saran’ın aday olmayacağı ifade edildi.

Fenerbahçe, kalan maçlarını yoğun kongre süreci eşliğinde oynayacak.

Kulüp ayrıca RAMS Başakşehir karşılaşmasında 18 yaş altı taraftarların maçı ücretsiz izleyebileceğini duyurdu.