Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle gazeteci İbrahim Seten'e sosyal medya hesabından cevap verdi.

ERTAN TORUNOĞULLARI: 'KARSLI OLMAKTAN KARS ŞİVESİYLE KONUŞMAKTAN GURUR DUYUYORUM'

Ertan Torunoğulları yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"3 Temmuz sürecinden beri Fenerbahçe camiasının malumu, etrafının pohpohlamasıyla kendini Baron zanneden birisinin şivem ile ilgili söyledikleri şaşırtmadı. Ülkesinin farklılıklarından bu kadar bihaber olan İbrahim Beye, Karslı olmaktan, Kars şivesiyle konuşmaktan, 35 yıldır Avrupa'da yaşayıp, iş alanımda önemli başarılar elde ederken, başkasına özenmeden, özümden feragat etmeden bunu yapmış olmanın gururunu yaşadığımı hatırlatmak isterim.

'FENERBAHÇE'YE HİZMET ETME ŞEREFİNİ YAŞADIM.'

Bugüne kadar şaklabanlara kendimi beğendirmek için kişilğimdem ödün vermemeye özen gösterdim, bu konuda noksan olanların suni değerlendirmelerle önemli bir tespit yaptıklarını düşünmeleri de şaşırtmıyor. Ben, kongrenin teveccühü ve Sn. Sadettin Saran'ın takdiriyle hayatımın en önemli parçalarından biri olan Fenerbahçe'ye hizmet etme şerefini yaşadım.İlk günden itibaren de gerek maddi gerek manevi konuda elimden gelenin en iyisini yaptım.

Çok sevdiğim Fenerbahçe'nin yöneticilik kriterlerinin Sn. Seten tıynetinde birisinin değerlendirmesine kalacak kadar küçülmediğini umut ediyor, benimle ilgili başka suni bir analizi yoksa, ismimi reyting kaşarlığına bir daha malzeme etmemesini rica ediyorum."