Fenerbahçe'de son yaşanan sürecin yankıları sürüyor. Başkan Sadettin Saran'ın uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından gözler mevcut yönetimin alacağı karara çevrilmişti.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE İHTİMALİ MASAYA YATIRILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre; Fenerbahçe yönetimi bugün gündemdeki son gelişmeleri değerlendirmek ve özellikle olağanüstü kongre ihtimalini masaya yatırmak için toplandı.

SON KARARI SADETTİN SARAN VERECEK

Toplantının sona erdiği ve yeniden başkanlık seçimi olup olmayacağına ilişkin son kararı Başkan Sadettin Saran'ın vereceği ifade edildi.

ALİ KOÇ TAVSİYEDE BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Sadettin Saran'a nezaket ziyareti gerçekleştiren eski başkan Ali Koç'un kongre kararı alınıp güven oyuyla yola devam edilmesi gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunduğu gündeme gelmişti. Koç'un aynı zamanda Saran'a destek verdiği ve aday olmayacağını kendisine ilettiği de gelen bilgiler arasındaydı.

