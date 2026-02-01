Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 75-70 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

İlk periyotta her iki ekip de üç sayılık basketlerle karşılık verirken, Galatasaray 25-23 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Fenerbahçe, yaptığı oyuncu değişiklikleriyle ritmini bulup soyunma odasına 37-36'lık üstünlükle gitti.

Üçüncü periyotta farkı açmaya çalışan sarı-lacivertliler, son periyotta hücum ve savunmada etkili bir oyun sergileyerek 75-70 galip geldi.