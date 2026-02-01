Vodafone Sultanlar Ligi’nin 19. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Medicana’yı konuk etti. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda gerçekleşen mücadeleyi, konuk ekip Fenerbahçe Medicana 3-0’lık skorla kazandı.

Fenerbahçe, setlerde 25-19, 25-13 ve 25-23'lük üstünlük sağlayarak galibiyete uzandı. Arina Fedorovtseva kaydettiği 18 sayıyla maçın skoreri olurken; Hande Baladın ile Ana Cristina De Souza da 13’er sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Bu sonuçla Fenerbahçe, zirveye bir adım daha yaklaşarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.