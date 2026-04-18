Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Çaykur Rizespor maçında yaşanan puan kaybının camiada büyük üzüntü yarattığını belirten Mosturoğlu, karşılaşma sonrası oluşan tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şampiyonluk yarışındaki kritik kaybın camiayı derinden etkilediğini ifade eden Mosturoğlu, sezon boyunca benzer sonuçların tekrarlandığını ve bunun büyük hayal kırıklığı oluşturduğunu dile getirdi.

Takımın öne geçmesine rağmen son dakikalarda gelen sonuçların taraftarı üzdüğünü belirten Mosturoğlu, şampiyonluk yarışında kontrolün artık tamamen ellerinde olmadığını söyledi.

Taraftar tepkisinin doğal olduğunu ifade eden Mosturoğlu, Fenerbahçe camiasının her zaman başarı ve kupa beklentisi içinde olduğunu vurguladı.

Sorumluluğun tek bir kişiye yüklenemeyeceğini belirten Mosturoğlu, yönetim, teknik heyet ve oyuncuların ortak sorumluluk taşıdığını aktardı.

Futbol dışındaki branşlarda elde edilen başarıların istikrarla sağlandığını söyleyen Mosturoğlu, futbolda ise bu yapının kurulamadığını ifade etti.

Sık teknik kadro ve oyuncu değişikliklerinin başarısızlıkta etkili olduğunu belirten Mosturoğlu, futbolda yeni bir anlayışa ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Bu değişimin ani kararlarla değil, sistemli ve sürdürülebilir bir yapı ile mümkün olacağını söyledi.

Konuşmaların ardından 40, 50, 60 ve 80 yıllık üyeler için plaket töreni düzenlendi.

Plaketleri Başkan Sadettin Saran takdim etti.

Saran, 80 yıllık üye Turan Demirel’e plaket verirken duygusal anlar yaşandı ve Demirel’in gözyaşlarını sildi.