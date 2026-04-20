Anasayfa Ekonomi Petrol uçuşa geçti, altın ve dolar rotayı değiştirdi: Piyasalar alev aldı

Hürmüz Boğazı'nda hafta sonu yaşanan askeri hareketlilik ve gemi trafiğine yönelik kısıtlamalar, küresel piyasalarda "jeopolitik risk" fiyatlamasını zirveye taşıdı.

Orta Doğu’nun enerji damarı olan Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin kesintiye uğraması, arz güvenliği endişelerini tetikledi.

Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar bandını zorlarken, doğal gaz fiyatlarında da sert yükselişler kaydedildi. Bu durum, yatırımcıyı riskli varlıklardan kaçırarak güvenli limanlara yönlendirdi.

Gram Altın Bugün Ne Kadar?

Kapalı Çarşı'da bugün gram altın

Alış fiyatı: 6.850 TL

Satış fiyatı: 6.939 TL

Yarım Altın Bugün Ne Kadar?

Kapalı Çarşı'da bugün yarım altın fiyatları ise şöyle;

Alış: 22.477 TL

Satış: 22.790 TL

Çeyrek Altın Bugün Ne Kadar?

Kapalı Çarşı'da bugün çeyrek altın fiyatları ise şöyle;

Alış: 11.242 TL

Satış: 11.389 TL

Dolar Bugün Ne Kadar?

Bugün anlık serbest piyasa abd doları alış fiyatı 44,8413 TL, satış fiyatı 44,868 TL şeklindedir.

Euro Bugün Ne Kadar?

Bugün anlık serbest piyasa euro alış fiyatı 52,8746 TL, satış fiyatı 52,922 TL şeklindedir

Brent Petrol Bugün Ne Kadar?

Brent Petrol fiyatı, anlık olarak 96,77 TL'ye karşılık gelmektedir.

Gümüş Bugün Ne Kadar?

20 Nisan 2026 itibarıyla gram gümüş, piyasalarda yaklaşık 114,93 TL - 116,50 TL aralığında işlem görmektedir. Güncel verilere göre gram gümüş alış fiyatı 114,35 TL seviyelerinde iken, satış fiyatı 116,50 TL civarında seyretmektedir

Bitcoin Gümüş Bugün Ne Kadar?

Bitcoin (BTC) güncel fiyatı: 74.158,dolar .

NOT

Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

