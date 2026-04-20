Orta Doğu’nun enerji damarı olan Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin kesintiye uğraması, arz güvenliği endişelerini tetikledi.
Petrol uçuşa geçti, altın ve dolar rotayı değiştirdi: Piyasalar alev aldı
Hürmüz Boğazı'nda hafta sonu yaşanan askeri hareketlilik ve gemi trafiğine yönelik kısıtlamalar, küresel piyasalarda "jeopolitik risk" fiyatlamasını zirveye taşıdı.Derleyen: Züleyha Öncü
Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar bandını zorlarken, doğal gaz fiyatlarında da sert yükselişler kaydedildi. Bu durum, yatırımcıyı riskli varlıklardan kaçırarak güvenli limanlara yönlendirdi.
Gram Altın Bugün Ne Kadar?
Kapalı Çarşı'da bugün gram altın
Alış fiyatı: 6.850 TL
Satış fiyatı: 6.939 TL
Yarım Altın Bugün Ne Kadar?
Kapalı Çarşı'da bugün yarım altın fiyatları ise şöyle;
Alış: 22.477 TL
Satış: 22.790 TL
Çeyrek Altın Bugün Ne Kadar?
Kapalı Çarşı'da bugün çeyrek altın fiyatları ise şöyle;
Alış: 11.242 TL
Satış: 11.389 TL
Dolar Bugün Ne Kadar?
Bugün anlık serbest piyasa abd doları alış fiyatı 44,8413 TL, satış fiyatı 44,868 TL şeklindedir.
Euro Bugün Ne Kadar?
Bugün anlık serbest piyasa euro alış fiyatı 52,8746 TL, satış fiyatı 52,922 TL şeklindedir
Brent Petrol Bugün Ne Kadar?
Brent Petrol fiyatı, anlık olarak 96,77 TL'ye karşılık gelmektedir.
Gümüş Bugün Ne Kadar?
20 Nisan 2026 itibarıyla gram gümüş, piyasalarda yaklaşık 114,93 TL - 116,50 TL aralığında işlem görmektedir. Güncel verilere göre gram gümüş alış fiyatı 114,35 TL seviyelerinde iken, satış fiyatı 116,50 TL civarında seyretmektedir
Bitcoin Gümüş Bugün Ne Kadar?
Bitcoin (BTC) güncel fiyatı: 74.158,dolar .
NOT
Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.