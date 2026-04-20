Borsada dikkat çeken bir fiyat hareketi yaşandı. Uzun süredir değer kaybeden ve 2023 yılı seviyelerinde işlem gören AGROTECH Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. hissesi, şirket patronunun yüksek montanlı satışına rağmen sert yükseliş gösterdi.

Şirketin hakim ortağı Hümeyra Keskin, 16 Nisan 2026 tarihinde toplam 115 milyon 920 bin lot hisse satışı gerçekleştirdi. Bu satış, şirket sermayesinin yaklaşık yüzde 4,83’üne karşılık geliyor.

Normal piyasa dinamiklerinde, bu büyüklükte bir satışın hisse fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturması beklenirken, AGROTECH hissesi tam tersi bir reaksiyon verdi. Hisse, haftanın son işlem günü olan cuma günü yüzde 10 yükselerek tavan fiyat seviyesine ulaştı.

Keskin tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamada, söz konusu satış işleminin gerçekleştirildiği ve işlem sonrasında şirketteki pay oranının yüzde 60 seviyesine gerilediği bildirildi.

