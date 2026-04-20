Ebru Gündeş, esprili bir dille izleyicilere dönerek “Sizce 10 yaş gençleşmiş miyim?” diye sordu.
Ebru Gündeş sahneyi salladı: Estetik itirafı ve tarzı çok konuşuldu
Ebru Gündeş, son konserinde yaptığı açıklamayla yine adından söz ettirdi. Sahnedeki enerjisi ve tarzıyla dikkat çeken ünlü sanatçı, geçirdiği yarım yüz gerdirme operasyonunu ilk kez seyircisiyle paylaştı.Derleyen: Sena Altuntaş
Hem özel yaşamı hem de sahne performanslarıyla sık sık gündeme gelen sanatçının bu itirafı kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
Konser sırasında ön sıralarda oturan Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ’ı fark eden Gündeş, neşeli tavrını sürdürerek “Artık daha güzelim, hadi biraz baskı yapın da beni Organize İşler’de oynatsın” sözleriyle izleyenleri güldürdü.
Gündeş’in yenilenen görünümü ve sahne kombinleri sosyal medyada da geniş yankı buldu.
Özellikle X platformunda yapılan yorumlarda sanatçının hem tarzı hem de fit görüntüsü övgü aldı. Kullanıcılar, “Kıyafet seçimleri harika”, “Oldukça gençleşmiş görünüyor” ve “Hem formda hem çok şık” gibi yorumlarla beğenilerini dile getirdi.
EBRU GÜNDEŞ KİMDİR?
12 Ekim 1974 tarihinde İstanbul’un Fatih ilçesinde dünyaya gelen Ebru Gündeş aslen Gaziantepli. Babası Remzi Gündeş ve annesi Müjgan Bilgin, Ebru henüz küçük yaştayken ayrıldı.
Çocukluk yıllarını Ankara ve İstanbul’un Şirinevler semtinde geçiren Gündeş, maddi zorluklar nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı.
Bir konfeksiyon atölyesinde çalışırken sesinin güzelliği keşfedildi ve müzik kariyerine adım attı.