Süper Lig'de sezonun tek namağlup takımı olan Fenerbahçe, ligin güçlü takımlarından Göztepe ile karşılaşacak.
Fenerbahçe – Göztepe karşılaşması, 25 Ocak 2026 Pazar günü (bugün) saat 20.00’de Chobani Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Guendouzi, İsmail, Asensio, Talisca, Musaba, Duran
Göztepe: Lis, Taha, Allan, Furkan, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Olaitan, Juan, Janderson