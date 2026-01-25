Yeniçağ Gazetesi
WhatsApp reklamsız abonelik sistemini test ediyor

WhatsApp reklamsız abonelik sistemini test ediyor

WhatsApp, uygulama içi reklamları kaldırmak isteyen kullanıcılar için isteğe bağlı bir abonelik modelini test ediyor. Beta sürümde ortaya çıkan plana göre, özellikle Durumlar sekmesindeki reklamlar ücret karşılığında devre dışı bırakılabilecek

WhatsApp’tan radikal hamle
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, reklamsız kullanım için ücretli abonelik modelini test etmeye başladı.

Reklamsız WhatsApp dönemi mi başlıyor?
Sızan bilgilere göre kullanıcılar, isterlerse ücretsiz ve reklamlı sürümü kullanmaya devam edebilecek, isterlerse aylık ücretle reklamsız arayüze geçebilecek.

Durumlar sekmesi hedefte
Yeni abonelik planı, özellikle Durumlar (Updates) bölümünde gösterilen reklamları tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

İki reklam türü kaldırılacak
Abonelik satın alan kullanıcılar için hem Durum reklamları hem de ücretli olarak öne çıkarılan kanallar devre dışı bırakılacak.

Beta sürümde ortaya çıktı
Reklamsız abonelik seçeneği, WhatsApp’ın Android 2.26.3.9 beta sürümünde tespit edildi. Özellik şu anda test aşamasında bulunuyor.

Aylık ücret iddiası: 4 Euro
Sızdırılan ekran görüntülerine göre reklamsız WhatsApp için aylık yaklaşık 4 Euro ücret alınması planlanıyor. Fiyatlandırma ülkelere göre değişebilir.

Meta’nın Avrupa stratejisiyle uyumlu
Bu adımın, Meta’nın Avrupa ve Birleşik Krallık’taki dijital reklam ve gizlilik düzenlemelerine uyum sürecinin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

Ne zaman herkese açılacak?
Reklamsız aboneliğin ne zaman genel kullanıma sunulacağı henüz net değil. Ancak test süreci tamamlandığında ilk olarak Avrupa ülkelerinde aktif edilmesi bekleniyor.

