İstanbul’un Şişli ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak’ta saat 19.40 sıralarında bir kişi, çöpte malzeme aradığı sırada konteyner içinde şüpheli bir durum fark ederek durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çöp konteyneri içerisinde poşet ve çarşafa sarılı, başı kesilmiş ve kadın olduğu değerlendirilen bir cesetle karşılaştı. Bölge güvenlik çemberine alınırken, olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma başlattı.

Yapılan parmak izi incelemesi sonucunda cansız bedenin 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova’ya ait olduğu tespit edildi. Kadının ölümüne ilişkin geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.