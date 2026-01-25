Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, yalnızca sigorta giriş bildirgesine dayanılarak emeklilik başlangıç tarihinin geri çekilemeyeceğini karara bağladı. Bu karar, fiili çalışmanın açık delillerle kanıtlanması gerektiğini vurguladı.

1992'de Çanakkale'de bir şirkette çalıştığını iddia eden M.R., SGK'ya karşı dava açtı. Yerel mahkeme ve istinaf, giriş tarihini kabul etti ancak SGK temyiz etti.

PRİM VE BORDRO ŞARTI

Türkiye gazetesinden Gamze Erdoğan'ın haberine göre Yargıtay, bildirgenin tek başına yeterli olmadığını belirterek bordro ve tanık delillerinin eksikliğine dikkat çekti.

Yargıtay, komşu iş yerleri, belediye ve muhtarlık araştırması istedi. Deliller toplandıktan sonra karar verilmesi gerektiğini belirterek dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.