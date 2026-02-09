Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

OĞULCAN ÜLGÜN'ÜN HAREKETİ MAÇA DAMGA VURDU

Chobani Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe ilk yarıda 3-0’lık üstünlüğü yakalarken Oğulcan Ülgün’ün hareketi maça damga vurdu.

RAKİBİ YERDE GÖRÜNCE GOLÜ DÜŞÜNMEDEN OYUNU DURDURU

İlk yarının son dakikalarına girilirken ceza sahası önünde topla buluşan Oğulcan Ülgün kendisini marke eden Mert Müldür’ün yere düşmesiyle birlikte avantajlı bir pozisyona geçerek gol fırsatı yakaladı. Ancak 27 yaşındaki oyuncu büyük bir centilmenlik örneği göstererek pozisyonu değerlendirmek yerine rakibinin yerde yatmasından dolayı oyunu durdurdu.

⚽ Mert Müldür'ün yerde kalmasının ardından oyunu durduran ve şut çekmeyen Oğulcan Ülgün, Fenerbahçe taraftarlarından alkış aldı!#FBvGEN #beINSPORTS pic.twitter.com/r2nbC13kzc — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 9, 2026

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR TEBRİK ETTİ, TARAFTARLAR İSE ALKIŞLADI

Oğulcan’ın bu hareketi herkes tarafından takdirle karşılandı. Fenerbahçeli futbolcular Oğulcan’ı bu davranışından dolayı tebrik ederken tribünlerden ise güçlü alkış sesleri yükseldi.