Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe Gaziantep FK’yı konuk etti.

FENERBAHÇE MAÇA BASKILI BAŞLADI

Fatih Karagümrük mağlubiyetiyle taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Sarı Lacivertliler Gaziantep FK maçına baskılı başladı.

Maçın başında Asensio ve Nene’nin hücumda başrol üstlendiği pozisyonlarla rakip kalede gol arayan Domenico Tedesco’nun öğrencileri buna rağmen yeterli üretkenliği sağlayamadı.

DİREKTEN DÖNEN TOP İLK YARININ KIRILMA ANI OLDU

Düşük tempoda geçen karşılaşmanın ilk yarısında Gaziantep FK maçın başındaki baskıyı atlattıktan sonra oyunu dengeledi.

Tayyip Talha ile direğe takılarak gole yaklaşan konuk ekip ilk yarının son dakikalarına girilirken savunma güvenliğini ikinci plana attı. Bu da Fenerbahçe’nin yeterli pozisyon bulamadığı ilk yarıyı hızlı hücum silahlarıyla önde kapatmasına yol açtı.

FENERBAHÇE HIZLI ATAKLA CEZAYI KESTİ

Musaba’nın pasıyla başlayan kontra atakta Sidiki Cherif hızıyla önündeki büyük boşluğu değerlendirdi. Ceza sahası içerisine giren Cherif şutunda kaleci Burak’a takılsa da geriden gelen Nene takipçiliğini konuşturarak pozisyonu tamamladı ve Fenerbahçe ilk yarıyı 41. dakikada bulduğu bu golle önde kapattı.

İKİNCİ YARI PENALTI GOLÜYLE BAŞLADI

İkinci yarının başında Fenerbahçe ceza sahası içerisinde Asensio şansız bir şekilde topa elle dokundu. VAR’dan gelen tavsiye üzerine pozisyonu izleyen Kadir Sağlam penaltı noktasını işaret etti ve topun başına geçen Maxim 52’inci dakikada skora eşitliği getirdi.

KANTE’DEN HIZLI CEVAP GELDİ

Bu golden yalnızca 7 dakika sonra ceza sahası dışından sert bir şutla kaleyi yoklayan N’Golo Kante Abena’nın kafasından seken topun ağlarla buluşmasıyla hem takımını öne geçirdi hem de sarı lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.

NENE ÜST ÜSTE BENZER GOLLERLE HAT-TRICK YAPTI

Fenerbahçe yeniden üstünlüğü sağladıktan sonra hücumda doğru opsiyonları daha rahat bulmaya başladı ve önce Guendouzi ardından da Asensio’nun derin paslarında 68 ve 78’inci dakikalarda iki kez birbirine benzer şekilde kaleciyle karşı karşıya kalan Dorgeles Nene attığı gollerle hat-trick yaptı.

FENERBAHÇE PUANINI 60’A YÜKSELTTİ

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe Gaziantep FK’yı 4-1 mağlup etti ve puanını 60’a yükseltti.

GAZİANTEP FK 3 MAÇ SONRA YENİLDİ

Ligde üç maç sonra mağlubiyetle tanışan Gaziantep FK ise 33 puanda kaldı.

FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK İLK 11’LER

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Kante, Musaba, Asensio,Nene, Cherif

Gaziantep FK: Burak, Tayyip, Abena, Mujakic, Perez, Gassama, Melih, Kozlowski, Yusuf, Bayo, Maxim

FENERBAHÇE 4-1 GAZİANTEP FK (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Kadir Sağlam'ın ilk düdüğüyle Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı başladı.

ASENSIO BARAJA TAKILDI

11' Asensio ceza sahası önünden kullandığı serbest vuruşta kaleyi düşündü. Şutunda top barajdan sekerek kornere çıktı.

FENERBAHÇE NENE İLE TEHLİKELİ GELDİ

14' Nene ceza sahası içerisine girerek şutunu çekti. Kaleci Burak üstüne gelen topu kontrol etti.

FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI

19' Asensio'nun şutunda Abena'ya da çarpan top direğin dibinden az farkla dışarı çıktı.

BAYO'NUN ŞUTUNDA EDERSON GOLE İZİN VERMEDİ

31' Gazianteop FK'nın hızlı atağında sağ çaprazdan topla buluşan Bayo sert bir şutla kaleyi yokladı. Ederson topu kornere çeldi.

TAYYİP TALHA'NIN KAFA VURUŞUNDA TOP DİREKTEN DÖNDÜ

33' Maxim'in kornerden ortasında Tayip Talha ön direkte kafayı vurdu. Top üst direkten geri döndü.

FENERBAHÇE NENE İLE ÖNE GEÇTİ

41' Fenerbahçe'nin hızlı hücumunda Musaba'nın pasıyla buluşan Sidiki Cherif önündeki geniş alanı kullanarak ceza sahası içerisine girdi. Cherif'in şutunda kaleci Burak'tan seken topu arkadan gelen Nene tamamladı.

İLK YARI SONUCU: FENERBAHÇE 1-0 GAZİANTEP FK

MAXIM PENALTI VURUŞUNU GOLE ÇEVİRDİ

52' Fenerbahçe ceza sahası içerisinde yaşanan pozisyonla ilgili Kadir Sağlam'a VAR'dan izleme tavsiyesi geldi. Kadir Sağlam Asensio'nun topa elle müdahalesini tespit ederek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Maxim penaltı vuruşunu gole çevirerek skora eşitlği getirdi.

ASENSIO NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

55' Mert'in ceza sahası içerisine doğru yükselttiği topa kale önünde gelişine vuran Asensio kaleci Burak'ı geçemedi.

FENERBAHÇE KANTE İLE YENİDEN ÖNE GEÇTİ

59' Kante'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutta Abena'nın kafasından seken top ağlarla buluştu. Fenerbahçe yeniden öne geçti.

NENE KENDİSİNİN İKİNCİ TAKIMININ ÜÇÜNCÜ GOLÜNÜ ATTI

68' Guendouzi'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Nene şutunda Burak'ı mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe skoru 3-1'e getirdi.

NENE HAT-TRICK YAPTI

79' Asensio'nun pasında bir kez daha kaleciyle karşı karşıya kalan Dorgeles Nene topun dibine şık bir dokunuşla girerek bir kez daha ağları havalandırdı.