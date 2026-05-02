Fenerbahçe, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 3 Mayıs 1918’de kulübü ziyaretinin 108. yılı ve sarı-lacivertli kulübün kuruluşunun 119. yılı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile divan kurulu üyeleri, mozoleye çelenk bırakarak Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Heyette ayrıca Mehmet Levent Hataylı, Çağlar Özdemir, Elizabet Uğurlu ile Fenerbahçeli Sporcular Derneği Başkanı Turgut Gür ve dernek yöneticileri de yer aldı.

Resmi törenin ardından Anıtkabir Komutanı Albay Zekeriya Yılmaz makamında ziyaret edildi.

Şekip Mosturoğlu, ziyaretin ardından kulüp televizyonuna duygu ve düşüncelerini paylaşarak, "Gururluyuz, mutluyuz, onurluyuz. Kuruluş yıl dönümüzü kutluyoruz. Kuruluş yıl dönümümüzün bizim için çok büyük bir anlamı var. Atatürk’ün kulübümüzü ziyaret ettiği günü biz kuruluş yıl dönümü olarak kabul ediyoruz. Ziyaret sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ziyaret defterimize tebriklerini, teşekkürlerini ve bundan onur duyduğunu ifade etmiş. Bu bizim kulüp olarak elde edebileceğimiz en büyük başarı, en büyük anı. O yüzden gururlu ve mutluyuz. Atamızın izinden, yolundan yürümekten de onur duyan bir kulübüz. Yolumuz Atatürk’ün yolu. İnşallah kulübümüz de Cumhuriyetimiz de ilelebet payidar olur" ifadelerini kullandı.