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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Hakem Çağdaş Altay'ın yönettiği karşılaşmada sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Romelu Lukaku, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi kaydetti.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, bu sonuçla ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde ederek Galatasaray derbisi öncesinde moral buldu.

FENERBAHÇE'DE İRFAN CAN'IN 3 GOLÜ DE İPTAL EDİLDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk bölümde yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

Mason Greenwood'un 16. dakikada kullandığı penaltıyı kaleci Victor kurtarırken devamında İrfan Can Kahveci'nin attığı gol de ihlal nedeniyle geçerli sayılmadı.

Sarı-lacivertliler, aradığı golü 40. dakikada Romelu Lukaku ile buldu ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda İrfan Can Kahveci'nin iki golü daha geçerlilik kazanmazken Fenerbahçe, 70. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle farkı ikiye çıkardı.

87. dakikada Vedat Muriqi'nin kaydettiği gol ise maçın skorunu belirledi: Fenerbahçe 3-0 Alanyaspor.

FENERBAHÇE SON 3 MAÇTA 14 GOL ATTI

Süper Lig'de son haftalarda etkili bir performans sergileyen Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0 ve Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etmesinin ardından Alanyaspor karşısında da üç puana uzandı.

Sarı-lacivertliler, ligdeki son üç karşılaşmasında 14 gol atarken kalesini gole kapatmayı başardı.

GALATASARAY DERBİSİ ÖNCESİ PUANINI 16'YA YÜKSELTTİ

Alanyaspor galibiyetiyle puanını 16'ya yükselten Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında lider Galatasaray'a konuk olacak.

Sarı-lacivertliler, ezeli rakibiyle oynayacağı kritik derbi öncesinde üç puanı hanesine yazdırarak zirve yarışındaki takibini sürdürdü.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR İLK 11’LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Kante, Guendouzi, İrfan, Greenwood, Oğuz, Lukaku.

Alanyaspor: Victor, Fatih, Lima, Aliti, Hadergjonay, Makouta, Baran Ali, Ruan, İbrahim, Hwang, Arda

MAÇ SONUCU: FENERBAHÇE 3-0 ALANYASPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Çağdaş Altay'ın ilk düdüğüyle Fenerbahçe-Alanyaspor maçı başladı.

FENERBAHÇE OĞUZ VE GREENWOOD İLE ÜST ÜSTE TEHLİEK YARATTI

9' Oğuz Aydın'ın şutunda Aliti'den seken top ceza sahasında Greenwood'un önünde kaldı. Greenwood'un ikinci denemesinde kaleci Victor gole izin vermedi.

FENERBAHÇE LUKAKU İLE NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

12' Oğuz Aydın'ın ortasında arka direkte Greenwood tek pasta Lukaku'yu gördü. Lukaku kale önünde net pozisyonda isabetli bir vuruş yapamadı.

FENERBAHÇE PENALTI KAÇIRDI

16' Ceza sahası içerisinde Levent'in yerde kaldığı pozisyonda Çağdaş Altay beyaz noktayı gösterdi. Ancak yardımcı hakem pozisyonda ofsayt tespit etti. VAR incelemesinin ardından penaltı verildi. Greenwood penaltı vuruşunda Victor'a takıldı. Seken topu İrfan Can Kahveci tamamladı. Ancak İrfan Can'ın ceza sahasına erken girmesi nedeniyle gol iptal edildi.

OĞUZ AYDIN VICTOR'U GEÇEMEDİ

30' Oğuz Aydın'ın ceza sahası içinde çektiği şutta top, kaleci Victor'da kaldı.

FENERBAHÇE LUKAKU'NUN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

40' Guendouzi'nin Alanyaspor atağını keserek orta sahada topu kapmasıyla birlikte başlattığı atakta; sol kanattan Levet'in yaptığı adrese teslim ortayı kale önünde Lukaku gole çevirdi. Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

İLK YARI SONUCU: FENERBAHÇE 1-0 ALANYASPOR

GUENDOUZI'DEN GOLÜ ENGELLEDİ

46' Ederson'un kalesini terk ederek uzaklaştırdığı top kısa düştü. İbrahim'in boş kaleye doğru gönderdiği topu tehlikeyi sezon Guendouzi engelledi.

İRFAN CAN'IN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

47' Sol kanattan Levent'in içeri çevirdiği topu ön direkte İrfan Can Kahveci yaptığı vuruşla ağlara gönderdi. VAR'dan gelen inceleme tavsiyesi üzerine pozisyonu yeniden izleyen hakem Çağdaş Altay öncesinde Kante'nin faulünü tespit ederek golü iptal etti.

İRFAN CAN BU KEZ DE OFSAYTA TAKILDI

51' Alanyaspor savunmasının arkasına koşu yapan İrfan Can Kahevci boş pozisyonda topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. İrfan Can Victor'dan sıyrılıp topu ağlara gönderdi. Ancak pozisyon için ofsayt bayrağı kalktı.

İRFAN CAN İSABETİ BULAMADI

62' İrfan Can Kahveci dar açıdan kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunda isabeti bulamadı.

ALANYASPOR TEHLİKELİ GELDİ, RUAN SONUNU GETİREMEDİ

65' Alanyaspor güzel paslaşmalarla ceza sahasına girdi. Ruan'ın çaprazdan şutunda top direğin yanından dışarı gitti.

HAGI'NİN ŞUTU EDERSON'U ZORLADI

66' Oyuna sonradan dahil olan Hagi uzaktan sert bir şutla kaleyi yokladı. Havada yön değiştiren topu Ederson güçlükle kornere çeldi.

KEREM AKTÜRKOĞLU FARKI İKİYE ÇIKARDI

70' Kerem Aktürkoğlu sol kanattan ceza sahasına doğru hareketlendi. İlk şutunda savunmadan seken topu gelişine yaptığı düzgün bir vuruşla köşeden ağlara gönderdi. Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı.

BARAN ALİ KRİTİK MÜDAHALEYLE HATASINI TELAFİ ETTİ

74' Baran Ali tehlikeli yerde topu kaptırdı. İrfan Can'ın kaleciyle karşı karşıya pasında Oğuz Aydın'ın şutunu kayarak engelleyen Baran Ali golü önleyerek hatasını telafi etti.

MAKOUTA EDERSON'U GEÇEMEDİ

84' Baran Ali'nin ortasında ceza sahasında bomboş pozisyonda kafayı vuran Makouta Ederson'u geçemedi.

FENERBAHÇE MURIQI İLE ÜÇÜNCÜ GOLÜ BULDU

87' Fenerbahçe son dakikalarda farkı üçe çıkardı. Archie Brown'un sol kanattan çevirdiği topu Kerem Aktürkoğlu şık bir dokunuşla Vedat'a bıraktı. Vedat Muriqi kale önünde yakaladığı bu fırsatı geri çevirmedi ve topu ağlarla buluşturdu.