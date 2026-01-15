Fenerbahçe'de Cenk Tosun'un ayrılığı resmiyet kazandı.
CENK TOSUN'UN SÖZLEŞME FESHİ TFF'YE BİLDİRİLDİ
Sarı lacivertli kulüp, Cenk Tosun'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
KASIMPAŞA'YA TRANSFERİ ELİ KULAĞINDA
Kasımpaşa ile anlaşma sağlayan tecrübeli golcünün transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
FENERBAHÇE KARİYERİ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun başında transfer olan Cenk Tosun sarı lacivertli formayla çıktığı 29 maçta 2 gol, 2 asistle oynadı.
Fenerbahçe kariyeri beklediği gibi geçmeyen 34 yaşındaki santrfor kariyerine yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.