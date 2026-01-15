Fenerbahçe'de Cenk Tosun'un ayrılığı resmiyet kazandı.

CENK TOSUN'UN SÖZLEŞME FESHİ TFF'YE BİLDİRİLDİ

Sarı lacivertli kulüp, Cenk Tosun'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

KASIMPAŞA'YA TRANSFERİ ELİ KULAĞINDA

Kasımpaşa ile anlaşma sağlayan tecrübeli golcünün transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Fenerbahçe Cenk Tosun'un sözleşmesini feshetti - Resim : 1

FENERBAHÇE KARİYERİ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun başında transfer olan Cenk Tosun sarı lacivertli formayla çıktığı 29 maçta 2 gol, 2 asistle oynadı.

Fenerbahçe kariyeri beklediği gibi geçmeyen 34 yaşındaki santrfor kariyerine yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.