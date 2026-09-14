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Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Fenerbahçe, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler puanını 7'ye yükseltirken, son iki haftada 5 puan bıraktı.

İsmail Kartal'ın öğrencilerinin Gaziantep FK karşısındaki uzun galibiyet serisi de bu sonuçla sona erdi.

12 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile oynadığı son 12 resmi karşılaşmanın tamamını kazanmıştı. Sarı-lacivertliler, 9'u Süper Lig ve 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere bu süreçte rakibine puan vermedi.

Gaziantep'teki golsüz beraberlikle bu seri sona ererken, Fenerbahçe rakibiyle ilk kez berabere kaldı.

Kanarya'nın Gaziantep FK deplasmanındaki 7 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

BU SEZON İLK KEZ GOL ATAMADI

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşılaşmasına kadar bu sezon çıktığı bütün resmi maçlarda rakip fileleri havalandırmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6, lig aşamasında 1 ve Süper Lig'de 4 karşılaşmada gol sevinci yaşayan sarı-lacivertliler, sezonun 12. resmi maçında ilk kez gol atamadı.

5 HAFTADA 8 PUAN KAYIP

Süper Lig'e Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından Konyaspor ve Samsunspor'u mağlup etti. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş derbisinden yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, Gaziantep FK deplasmanında da 2 puan bıraktı.

Fenerbahçe böylece 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 7 puan toplarken, toplam 8 puan kaybı yaşadı.

Sarı-lacivertliler gelecek hafta sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak.