Ünlü maden suları yasaklı çıktı: 'Tüketmeyin' uyarısı yapıldı

MEVZUATA AYKIRI ARITMA VE DEZENFEKSİYON UYGULAMALARI

Fransa mevzuatına göre doğal maden sularının kaynaktan şişeleme aşamasına kadar dezenfekte edilmesi yasak olarak görülüyor. İzin verilen filtrasyon sınırı en fazla 0,8 mikronken, Nestle Waters’ın kimi tesislerinde 0,2 mikrona varan mikrofiltrasyonun yanı sıra aktif karbon filtreleri ve UV dezenfeksiyonu tercih ettiği belirtildi.