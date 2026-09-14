Fransa’da Nestle Waters bünyesindeki Perrier, Vittel, Contrex ve Hepar markalarının, "doğal maden suyu" etiketiyle piyasaya sürülmesine karşın seneler boyunca yasaklı arıtma işlemlerinden geçirildiği ortaya çıktı.
Ünlü maden suları yasaklı çıktı: 'Tüketmeyin' uyarısı yapıldı
Dünyanın en ünlü doğal maden suları arasında gösterilen markanın, yıllarca yasaklı arıtma işlemlerinden geçirildiği belirlendi.Kaynak: Haber Merkezi
MEVZUATA AYKIRI ARITMA VE DEZENFEKSİYON UYGULAMALARI
Fransa mevzuatına göre doğal maden sularının kaynaktan şişeleme aşamasına kadar dezenfekte edilmesi yasak olarak görülüyor. İzin verilen filtrasyon sınırı en fazla 0,8 mikronken, Nestle Waters’ın kimi tesislerinde 0,2 mikrona varan mikrofiltrasyonun yanı sıra aktif karbon filtreleri ve UV dezenfeksiyonu tercih ettiği belirtildi.
Şirket, bu yöntemlerin Perrier kuyularında görülen bakteriyel ve virolojik kirlenmeler nedeniyle devreye sokulduğunu onayladı.
YURT ÇAPINDA İNCELEMELER VE MİLYARCA EURO DEĞERİNDEKİ SÜREÇ
Le Monde ile Radio France’ın yaptığı araştırmadan sonra yürütülen denetimlerde yasalara aykırı işlemler olduğu belirlendi.
Nestle Waters savcılık kanadıyla cezai uzlaşma yolunu seçerken, 2025 senesinin şubat ayında firma hakkında adli soruşturma başlatıldı ve Vergeze’deki tesiste arama yapıldı. Buna karşın yargı organları, Perrier’nin "doğal maden suyu" etiketiyle satışa devam etmesini uygun buldu.
Mayıs 2025 tarihinde duyurulan Senato raporunda, resmi makamların tablodan en geç 2022 yılında haberdar olduğu ve icap eden müdahalenin uzun zaman boyunca gerçekleştirilmediği belirtildi. İlgili raporda, firmanın 15 senelik süreçte haksız biçimde 3 milyar euroya ulaşan bir kazanç elde etmiş olabileceği öne sürüldü.
Tüketici dernekleri ise doğal maden sularının musluk suyuna kıyasla ortalama 100 ila 300 kat daha yüksek fiyatla satıldığına dikkat çekerek ürünlerin piyasadan toplatılması talebinde bulundu. Uzmanlar, tüketmeyin uyarısında bulundu.