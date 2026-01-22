Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında bugün saat 20.45’te Aston Villa ile karşılaşacak. TRT1'de yayımlanacak olan karşılaşma temsilcimizin evinde oynanacak.

Temsilcimiz, kazanması halinde ilk 8 yolunda önemli bir avantaj elde edebilir. Brown ve Levent’in sakatlıkları, En-Nesyri’nin milli takım izni ve Szymanski’nin transfer görüşmeleri nedeniyle forma giyemeyecek olması dikkat çekiyor. Ayrıca Bartuğ ile yeni transferler Mert Günok, Musaba ve Guendouzi de UEFA listesinde yer almadıkları için sahada olamayacak.

Zirve mücadelesi veren Aston Villa’da ise kaleci Martinez’in yanı sıra Kamara, McGinn, Onana, Allyson ve Barkley gibi önemli eksikler bulunuyor.

İşte muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, İsmail, Fred, Kerem, Asensio, Talisca, Duran.

Aston Villa: Bizot, Cash, Konsa, Lindelöf, Digne, Bogarde, Tielemans, Buendia, Guessand, Rogers, Watkins.