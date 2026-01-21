Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Aston Villa ile karşı karşıya geleecek. Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca basın açıklamasında bulundu.

İşte öne çıkan açıklamalar:

Domenico Tedesco: "Kendi stilimizi sahaya yansıtmamız gerekiyor. Aston Villa iyi bir takım ama bu tarz maçları oynamak, bizim her sabah uyanma sebebimiz. Bu maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz. Kaçmak için hiçbir gerekçe yok."

Domenico Tedesco: "Bence, Stuttgart ve Nice maçlarında kazanırken de duygularla oynadık ama sadece duygularla oynayamazsınız. Şansınız olmaz. Saha içinde yalnız olmalı, topu tutmalısınız. Rakip de topla oynamayı seviyor, dikine oynuyorlar, en az 2 oyuncuyla rakip savunma arkasına koşu atıyorlar. Gerektiğinde gömülü savunma, gerektiğinde kontraya çıkıyorlar, gerektiğinde önde baskı yapıyorlar. Emery uzun yıllardır orada. Çok iyi bir kulübe ve takıma karşı oynayacağız."

Muhabir: "Samsunspor, Galatasaray ve Alanyaspor maçlarını kazanarak geldiniz.

Domenico Tedesco: "Beyoğlu maçını da kazandık."

TRANSFER DETAYI

Domenico Tedesco: Kolay değil. İstediğiniz kadar değiştiremiyorsunuz. Kendi aramızda konuşacağız. Son tarihi beklemek önemli. Transfer pazarı çılgındır. Son gün bile çok şey olabilir.

TALISCA'NIN ÖNEMİ

Domenico Tedesco: Talisca bizim için çok önemli. Çok iyi bir insan ve çok iyi bir profesyonel. Noelde birkaç gün izin imkanı oldu. Gittiği otelde bir arkadaşım kalıyordu. Sabah 9'da fitness salonunda orada olduğunu akşam gittiğinde de orada olduğunu söyledi. Harika bir insan ve çok iyi bir profesyonel. Fenerbahçe'de olduğu için mutluyuz.

"PERFORMANSIMDAN MUTLUYUM"

Anderson Talisca: "Sezon başı benim için zordu. Sezon öncesi hazırlık döneminin ilk haftasında sakatlandım. Kampı kaçırdım. Geri döndüğümde takım maçlara başlamıştı. Tekrar ritim kazanmak zordu. Ligin ortalarına kadar ritim bulmaya çalıştım. Şu an o noktaya geldiğimi hissediyorum. Takım olarak iyi dönemden geçiyoruz. Her gün çalışıyoruz, bireysel anlamda performansımdan mutluyum."

"MOTİVASYONUM AYNI"

Anderson Talisca: "Bu maç için motivasyonum diğer her maçla aynı. Ligde oynadığımız son maç da zordu. İki maçın atmosferi farklı olabilir ama benim motivasyonum her maç için aynı."

TAKIM ARKADAŞLARINA ÖVGÜ

Anderson Talisca: "Asensio ve Duran'la oynadığım için çok mutluyum. Çok iyi oyuncular ve çok iyi insanlar."

BİR ÖVGÜ DE TEDESCO'YA

Anderson Talisca: "Hocamız geldikten çok kısa sürede işleri yoluna koydu. Kendisini daha önceden de tanıyordum. Leipzig'te de iyi işler çıkarmıştı. Her oyuncu, Tedesco varken oynayabileceğini biliyor. Buraya gelmesi çok önemliydi. Takımda birliktelik oluşturdu ve sahada net şekilde ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Kendisi harika bir insan. Türkiye'deki insanları biraz şaşırttı çünkü Tedesco'yu çok tanımıyorlardı. Hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Ekibi de çok iyi iş çıkarıyor."