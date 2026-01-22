ABD Başkanı Trump’ın Grönland’ı ilhak planı tüm dünyada gerginliği artırırken yeni bir gelişme yaşandı. Trump, NATO ile Grönland’ın güvenliği konusunda bir anlaşmaya vardıklarını söyledi. "NATO’nun çok mutlu olacağı ve bizim de çok mutlu olacağımız bir çözüm bulacağımızı düşünüyorum" dedi. Öte yandan Trump 8 Avrupa ülkesine uyguladığı ek gümrük tarifesini geri çekti.

Ancak Trump’ın Davos Zirvesi’nde yaptığı konuşmada ise Grönland’ı istediğini tekrar söyledi.

Dün piyasalarda artan jeopolitik riskler nedeniyle rekor seviyeye çıkan altın fiyatları gelen son iyimser açıklamalarla birlikte düşüşe geçti. Altının ons fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 0,57 düşüşle 4 bin 799 dolara geldi. Gram altın ise yüzde 0,56 oranında değer kaybederek 6 bin 868 liradan satılıyor.

Çeyrek altın 11 bin 203 liradan işlem görürken tam altın ise 44 bin 641 lira seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan gümüşün ons fiyatı ise yüzde 0,12 oranında değer kazanarak 93,22 dolardan işlem görüyor.

DÖVİZ KURUNDA SON DURUM

Piyasalarda döviz kurunda da hafif hareket görülüyor. Dolar yüzde 0,03 artışla 43,31 liradan işlem görürken euro ise yüzde 0,24 oranında değer kazanarak 50,77 lira seviyesinde bulunuyor.