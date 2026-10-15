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Kaynak: Spor Servisi

Galatasaray’ın eski yıldızı Felipe Melo, Fenerbahçe’nin Aston Villa karşısında aldığı 6-0’lık mağlubiyetin ardından Fenerbahçe taraftarını kızdıracak paylaşım yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sarı lacivertlilerin Aston Villa karşışında aldığı ağır yenilginin ardından Felipe Melo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Galatasaray formasıyla hafızalara kazınan Brezilyalı eski futbolcu eliyle 6 işareti yaptığı fotoğrafı paylaşarak Fenerbahçe’ye gönderme yaptı.

Melo’nun paylaşımına eklediği “ Siz bakıp ağlarken sahanızda kupa kaldırdım” notu karşılaşmanın ardından gündeme taşındı.

FELİPE MELO'NUN PAYLAŞIMI

"Kardeşlerim, beni taklit etmeyi bu kadar seviyorsanız, başarılarımız da taklit etmeye çalışın! Unutmayın, ben sizin evinizde, siz bakıp ağlarken şampiyonluk kupası kaldırdım!

Hepinize büyük saygım var. Futbolda tatlı atışmalar her zaman güzeldir! Ama sakın unutmayın...

EN BÜYÜK GALATASARAY

FENER AĞLAMAAAAA!"