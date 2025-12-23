İktidar 'Terörsüz Türkiye' adımlarına devam ederken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden aday olmanın yolunu açacak olan 'yeni anayasa' çağrılarını da sürdürüyor. Erdoğan sonrası dönem için kulislerde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve "Baykar" şirketinin yöneticisi, Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ve Bilal Erdoğan'ın adının konuşulması da gündemin önemli konularından...

Gazeteci Fehmi Koru bugünkü yazısında, kulislerde anayasada değişiklik yapılamazsa, Meclis’in erken seçime götürüleceğinden söz edildiğini hatırlatarak "Ne oldu da bu proje rafa kaldırıldı?" diye sordu.

'ERDOĞAN, YANINDAKİLERİ TESTE Mİ TABİ TUTUYOR?'

"Aklıma geleni bir soruyla ifade edeyim" diyen Koru'nun "Yoksa, AK Parti genel başkanı da olan Cumhurbaşkanı Erdoğan yakınındakileri teste mi tabi tutuyor?" değerlendirmesi dikkat çekti.

Geçmişte parti liderlerin yakınlarındaki isimleri teste tabi tuttuğunu ifade eden Koru, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın cumhurbaşkanı olmaya karar verdiğinde, kendisinden sonra ANAP’ın ne olacağını belirlemek için böyle bir test uyguladığını anlattı. Özal'ın ’Büyük Türk büyükleri’ diye anılan 16 isim ilan edip, bunlardan birine "el vereceği"ni açıkladığını hatırlattı.

Özal'ın Cumhurbaşkanı olunca parti başkanlığı ve başbakanlığı 17. isme yani Yıldırım Akbulut’a teslim ettiğini ifade etti.

Süleyman Demirel'in de benzer bir yolu kendisini cumhurbaşkanı seçtirdikten sonra partisi DYP için izlediğini anımsatan Koru, Demirel'in başbakanlık ve parti başkanlığı için, dönemin TBMM başkanı Hüsamettin Cindoruk ve bakan İsmet Sezgin'i aday olarak düşündüğünü söyledi.

"Sonunda bir baktık, ismi geçtiğinde “DYP delegeleri onu asla seçmez” denilen Tansu Çiller, hem de Hüsamettin Cindoruk ve Necmettin Cevheri gibi Demirelcilerin desteğiyle, kongreden DYP genel başkanı ve başbakan olarak çıkıverdi." ifadelerini kullanan Koru, İsmet Sezgin'in o günkü hislerini özetleyen “Seçimi kaybedeceğimi asla beklemiyordum; çünkü kongrede özverinin, vefanın, dostluğun, kadirbilirliğin egemen olacağına inanmıştım. Kişisel menfaatlerin oyları böylesine yönlendireceğini tahmin edemezdim.” cümlelerine yer verdi.

'TESTLERİN EN BÜYÜĞÜNÜ MİLLET YAPTI'

"Testlerin büyüğünü sonraları millet yaptı" diyen Fehmi Koru, Özal’ın ve Demirel’in partilerinin girdikleri ilk seçimi kaybettiklerini anımsatarak "Ülkeyi çeyrek asırdır yöneten AK Parti’de siyaset yapanlar o günleri hatırlamıyorlardır; onlar kendilerini yenilmez biliyorlar…" değerlendirmesi ile dikkat çekti.