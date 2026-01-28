UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasının son haftasında Fenerbahçe, Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşılaşacak.

Kritik mücadele öncesinde FCSB Teknik Direktörü Ilias Charalambous ve futbolcu Darius Olaru basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'PAOK TARAFTARLARININ ACISINI PAYLAŞIYORUZ'

Basın toplantısının başında Yunanistan ekibi PAOK taraftarlarının Lyon deplasmanına giderken yaşadığı kazaya değinen Charalambous, “PAOK taraftarları Romanya'da hayatını kaybetti. Bu sebeple üzgünüm. Yunanistan halkına başsağlığı diliyorum. Daha önce PAOK forması giymiştim ve genç taraftarların hayatını kaybetmesi sebebiyle çok üzgünüm” dedi.

"FENERBAHÇE ŞU ANA KADAR KARŞILAŞTIĞIMIZ EN İYİ TAKIM'

Fenerbahçe'nin gücüne dikkat çeken Charalambous, sarı-lacivertlilerin şu ana kadar karşılaştıkları en kaliteli takım olabileceğini vurguladı:

“Belki de şu ana kadar karşılaştığımız takımlar arasında en iyisi diyebilirim. Son maçlarını kaybettiler ama çok kaliteli oyunculara sahip olduklarını görüyoruz. Yarın karakter göstermeliyiz. Bu futbol ve savaşmak zorundayız. Yarın bunu sahaya yansıtmak istiyoruz.”

'İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ DURUMDA MEMNUN DEĞİLİM'

Son dönemde alınan kötü sonuçlar nedeniyle memnuniyetsizlik yaşadığını dile getiren deneyimli teknik adam, şunları söyledi:

“Biz büyük bir kulübüz. Nasıl olacağını göreceğiz. Taraftarlarımız şuna emin olsunlar, bunun için çaba sarf ediyoruz. Oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yapacak. Keşke yarın bazı şeyler bizim elimizde olsaydı. Taraftarlarımız bize kızgın ve bu normal. Oyuncular da bunun farkında.”

'BIRAKIP GİTMEK KARAKTERİMDE YOK'

Görevine devam ettiğini belirten Charalambous, ayrılığa açık olduğunu ancak sorumluluk almaktan kaçmadığını söyledi:

“Buradan ayrılmak benim için çok kolay. Ben sorumluluğumu alıyorum. Ayrılmaya açığım ama benim karakterimde bırakıp gitmek yok. Burada işimin başındayım ve görevimi yapıyorum. EIlias Charalambous çok güçlüdür. Kimin ne dediğini umursamıyorum.”

OLARU: 'ÜST TURA ÇIKMAK İÇİN SAVAŞACAĞIZ'

FCSB’nin orta saha oyuncularından Darius Olaru ise mücadeleye dair umutlu konuştu:

“Yarınki maçın çok önemli olduğunu biliyoruz. Şansımızın az olduğunu da biliyorum. Yeni yılda hem lige hem de Avrupa Ligi'ne çok kötü başladık. Kalbimin en derinliklerinde hissediyorum ki, üst tura çıkacağız.”

'FENERBAHÇE'NİN ÇOK FAZLA ÖNEMLİ OYUNCULARI VAR'

Fenerbahçe’nin kadro kalitesine değinen Olaru, “Çok fazla önemli oyuncuları var. Biz de iyi bir takımız ve yarın elimizden geleni yaparak kazanacağız” ifadelerini kullandı.