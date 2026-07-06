Amerika Birleşik Devletleri genelinde elektrik fiyatlarındaki yükseliş ve eyalet yönetimlerinin destek politikaları, ev tipi batarya depolama sistemlerinde tarihi bir patlamaya yol açtı. ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından paylaşılan resmi veriler, 2026 yılının ilk çeyreğinde evlere kurulan yeni batarya depolama kapasitesinin 673 megavata ulaşarak şimdiye kadarki en yüksek çeyreklik seviyeye tırmandığını ortaya koydu. Bu hızlı büyüme; elektrik maliyetlerinin yüksek seyrettiği ve enerji depolamayı teşvik eden yasal düzenlemelerin uygulandığı California, Hawaii, Texas ve Arizona gibi eyaletlerde yoğunlaştı.

SANAL SANTRALLERLE ŞEBEKENİN PARÇASI OLUYORLAR

Ev tipi bataryalar, elektriğin ucuz olduğu saatlerde ya da güneş panellerinin en yüksek üretimi yaptığı gündüz vakitlerinde enerjiyi depolama mantığıyla çalışıyor. Kullanıcılar, elektrik fiyatlarının zirve yaptığı akşam saatlerinde bu depolanmış enerjiyi tüketerek hem kendi faturalarını düşürüyor hem de şebeke üzerindeki yükü hafifletiyor.

Son dönemdeki en büyük dönüşüm ise bu bataryaların bağımsız üniteler olmaktan çıkıp elektrik şirketleri tarafından merkezi bir yazılımla yönetilen "Sanal Enerji Santrali" (VPP) sistemlerine entegre edilmesi oldu. Binlerce evdeki bataryayı tek bir devasa enerji santrali gibi koordine eden bu sistemler aracılığıyla şebeke operatörleri, ani talep artışlarında evlerdeki enerjiyi şebekeye çekebiliyor ya da talep düştüğünde sistemleri yeniden şarj edebiliyor.

GÜNEŞ PANELİ SATIŞLARI DÜŞERKEN BATARYA YÜKSELİŞTE

Enerji depolama sistemlerine yönelik bu yoğun ilginin arkasında, güneş enerjisi pazarında yaşanan yapısal değişiklikler de yer alıyor. ABD'de çatı tipi güneş paneli kurulumlarına yönelik federal vergi teşviklerinin azaltılmasıyla birlikte sadece panel içeren projelerde yavaşlama kaydedildi. 2026'nın ilk çeyreğinde kurulan yeni güneş enerjisi sistemlerinin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 geriledi.

Buna karşın, batarya sistemleri ayrı teşvik mekanizmalarından yararlanmaya devam ediyor. California'da gün batımından sonra şebekeye verilen elektriğe daha yüksek ödeme yapılması, Hawaii'de ise kurulan her kilovatlık batarya kapasitesi için tek seferlik 400 dolar teşvik sunulması dengeleri değiştirdi. Sektör analistleri, yatırımların ekonomik dengesinin tamamen batarya lehine döndüğünü ve bataryaların güneş panellerinin tek başına sağlayamadığı yeni gelir modelleri yarattığını belirtiyor. Dallas merkezli güneş enerjisi şirketi Solartime verileri de üç yıl önce her 10 güneş enerjisi sisteminin yanında sadece üç batarya satılırken, bugün 10 müşteriden sekizinin bataryayı zorunlu olarak sistemine eklettiğini gösteriyor.

YAPAY ZEKA VERİ MERKEZLERİ İÇİN YENİ UMUT

Ev bataryalarının sunduğu bu devasa potansiyel, yakın gelecekte sadece geleneksel elektrik şebekelerini dengelemekle kalmayıp yapay zeka sektörünün enerji krizine de çözüm olabilir. Yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte veri merkezlerinin elektrik tüketimi rekor seviyelere ulaşırken, enerji devleri alternatif kaynak arayışına girdi.

Bu doğrultuda Tesla, Sunrun ve Renew Home şirketleri, yüz binlerce ev bataryasını tek bir sanal enerji santralinde birleştirmeyi hedefleyen büyük bir iş birliğine imza attı. Kurulacak olan ve 16 gigavatın üzerinde elektrik sağlama kapasitesine ulaşabilecek bu devasa ağın, hem genel elektrik şebekelerine hem de yüksek enerji tüketen yapay zeka veri merkezlerine doğrudan enerji aktarabileceği belirtiliyor. Öte yandan bazı teknoloji girişimleri, gelecekte küçük ölçekli veri merkezi sunucularını doğrudan evlerin içine yerleştirerek, bu sunucuları evdeki batarya ve çatı tipi güneş panelleriyle beslemeyi hedefleyen yeni nesil yerinden yönetim modelleri üzerinde çalışıyor.