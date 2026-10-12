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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



CHP Fatsa İlçe Başkanı Av. Onur Çam, evsel katı atık bedeline tepki göstererek belediyeden hesaplama yöntemi ve hukuki dayanak konusunda kamuoyuna açıklama yapılmasını istedi.

Fatsa’da evsel katı atık bedeli üzerinden başlayan tartışmaya CHP Fatsa İlçe Başkanı Av. Onur Çam da katıldı. Çam, uygulamaya yönelik eleştirilere, aynı bedelin Altınordu ve Ünye belediyelerinde de tahsil edildiği yönünde yanıt verilmesini eleştirerek, bunun vatandaşın sorularını karşılamadığını söyledi.

“BAŞKA İLÇELERDE UYGULANIYOR DİYE DOĞRU MU?”

Altınordu ve Ünye örneklerinin Fatsa için yeterli gerekçe olamayacağını savunan Çam, şu soruyu yöneltti:

“Altınordu ve Ünye’de uygulanıyor diye her uygulama doğru, adil ve hukuka uygun mu kabul edilecek?”

Fatsa halkının yeni bir mali yükle karşı karşıya bırakıldığını öne süren Çam, belediyenin uygulamayı ayrıntılı biçimde açıklaması gerektiğini belirtti.

“VATANDAŞ ZATEN ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ ÖDÜYOR”

Çevre temizlik vergisinin yanı sıra evsel katı atık bedeli talep edilmesini eleştiren Çam, “Adı vergi değil de hizmet bedeli olunca vatandaşın cebinden çıkan para değişiyor mu?” ifadelerini kullandı.

İki ayrı ödemenin mükerrer mali yük tartışmasına yol açtığını belirten Çam, bu durumun açıklığa kavuşturulmasını istedi.

“BU BEDEL NASIL HESAPLANDI?”

CHP İlçe Başkanı Çam, belediyeye yönelttiği soruları şöyle sıraladı:

“Bu bedel hangi maliyet hesabına göre belirlenmiştir? Çevre temizlik vergisiyle karşılanan giderlerle mükerrerlik oluşması nasıl önlenmektedir?”

Çam, tahsil edilen bedelin hukuki dayanağının, hesaplama yönteminin, maliyet unsurlarının ve uygulama usulünün kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini vurguladı.

“İTİRAZIMIZ TEMİZLİĞE DEĞİL, MALİ YÜKE”

Hayat pahalılığına dikkat çeken Çam, belediyelerin önceliğinin vatandaşın üzerindeki ekonomik yükü hafifletmek olması gerektiğini savundu.

“Bizim itirazımız çevrenin temiz tutulmasına değil, aynı hizmet gerekçesiyle vatandaşın karşısına birden fazla mali yük çıkarılmasına ve bunun yeterince açıklanmamasınadır” diyen Çam, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Altınordu yapıyor, Ünye yapıyor diye Fatsa halkı da sorgulamadan ödemek zorunda değildir. Fatsa halkının hakkını ve cebini ilgilendiren her uygulamanın takipçisi olacağız.”