Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ
Ordu'nun Fatsa İlçesi Konakbaşı mahallesinde Fatsa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından 8 derslikli anaokulu yaptırılacak.
Fatsa İlçesinin Konakbaşı mahallesinde bulunan taşınmaz üzerine Fatsa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından yaptırılacak olan 8 derslikli Anaokulu’nun yapım protokolü imza töreni Valilik Makamında gerçekleştirildi.
Vali Muammer Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Fatsa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tayfun Karataş’ın katılımıyla 8 derslikli Anaokulun yapım protokolü imzalandı.
Vali Erol, Fatsa İlçesinde yapılacak 8 derslik Anaokulu’nun hayırlı olması dileğinde bulundu.