İBB davasında yargılanan Medya A.Ş. müdürü Fatoş Pınar Türker, geçtiğimiz gün savunmasını yaptığı sırada çarpıcı iddialar ortaya koydu. Türker, nezarethanede kadın bir polis memuru tarafından çıplak ve elle aramaya maruz bırakıldığını açıklamış, iddialar kamuoyunda infial yaratmıştı.

Gazeteci Zafer Arapkirli, Türker'in iddiaları sonrası şunları söyledi:

"TÜRKİYE'DE KIYAMETİN KOPMASI GEREKİR"

Bu aslında insanın özel hayatına ilişkin son derece travmatik bir deneyim ama orada Emniyet'in o karanlık, o meşum odasında kalmaması gereken, Türkiye'de aslında kıyametin kopması gereken bir olay. O yüzden bunu ısrarla anlatıyoruz.

"EN AĞIR CEZAYI ALMASI LAZIM"

Bakın Fatoş Pınar Türker de mahkeme salonunda 'Ben bunu burada anlatmaktan utanmıyorum' dedi. Bir kadın olarak aslında böyle bir deneyimi herkesin içinde, bütün Türkiye'nin duyacağı şekilde anlatması beklenmez insanın. Ama Türkiye'de, 2026 senesinde böylesine aşağılık bir işkence uygulamasını her kim yaptıysa bunun isim isim, makam makam takip edilip mutlaka en ağır cezayı alması için hepimizin elimizden geleni yapması lazım. Bunun için altını çiziyoruz, bunun için tekrarlıyoruz. Çünkü bu yarın benim anneme, benim bacıma, benim kızıma, benim komşuma, benim teyzeme yapılabilir. Bir erkeğe bile yapılması kabul edilemez bunun. Bırakın bir kadına yapılmasını...

"MEMURUNDAN BAKANINA, AMİRİNDEN ERDOĞAN'A..."

'İç çamaşırını çıkar, genital bölgeni göster, elime eldiven aldım, ben yoklama yapacağım...' 2026 yılında bu eğer yapılabiliyorsa, İstanbul'un göbeğinde Emniyet Müdürlüğü'nde yapılabiliyorsa; bu oradaki emniyet amirinden ya da polis memurundan başlayarak, İstanbul' un Emniyet Müdürü'nden devam ederek, İstanbul'un Cumhuriyet Başsavcısı'na, Adalet Bakanı'na, İçişleri Bakanı'na, hatta onların sicil amiri Cumhurbaşkanı Recep Bey'e kadar hepsinin alnına sürülmüş kapkara bir lekedir! Bunun altını çizmek için burada tekrarlıyoruz. Özür dilerim Kayhan, yani araya girdim ama..."

"REJİMİN KARAKTERİNİ ANLATAN TİPİK BİR VAKA"

Bunun adı kötü muamele filan değil. Kötü muamele nedir? Giderken iter kakarlar, efendim kötü laf söylerler, sert davranırlar, kolunu bükerler bilmem ne... Bunun adı alenen işkencedir, ilamdır, rejimin karakterini anlatan çok tipik bir olaydır. O yüzden üzerinde tepiniyoruz