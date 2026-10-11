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Kaynak: DHA

İstanbul'un Fatih ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı. Kazanın ardından sürücünün olay yerinden kaçtığı anlar başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 10 Ekim Cumartesi günü saat 22.10 sıralarında Eminönü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede karşıya geçmeye çalışan yayaya, trafik ışığının yeşile dönmesiyle hareket eden otomobil çarptı.

YERE DÜŞEN YAYA SÜRÜCÜYE TEPKİ GÖSTERDİ

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaya, kısa süre sonra ayağa kalkarak kendisine çarpan otomobilin sürücüsüne tepki gösterdi.

Sürücü ise kazanın ardından aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaşananlar, olay sırasında bölgede bulunan başka bir sürücünün araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.