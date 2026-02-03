Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Fatih Ürek’in ardından konuşan Cenk Eren, Gel Konuşalım programında vasiyet sürecini başlattığını açıkladı. Eren, “Fatih Ürek’in vefatından sonra ben de vasiyet hazırlamaya karar verdim. Avukatım bir taslak oluşturdu. Böyle konuları önceden düşünmekte fayda var. Fatih hastaneye kaldırıldığında avukatımla görüşmüştüm, o da hemen bir çalışma yaptı” ifadelerini kullandı.

Maddi varlıklarının nasıl değerlendirileceğine dair de samimi açıklamalarda bulunan Eren, önceliğinin toplumun hassas kesimleri olduğunu söyledi. “Benim asıl meselem çocuklar, yaşlılar ve sokak hayvanları” diyen sanatçı, servetinin büyük bölümünün bu alanlara yönlendirilebileceğini belirtti. Sokak hayvanları için bakım evi ya da klinik kurulabileceğini söyleyen Eren, bu konuyu Ajda Pekkan ile sık sık konuştuklarını da ekledi. Geri kalan kısmın ise ailesi ve yeğenleri için ayrılacağını dile getirdi.

FATİH ÜREK’İN VASİYETİ YILLAR ÖNCE GÜNDEME GELMİŞTİ

Fatih Ürek, geçmiş yıllarda kendisine gelen bir belgesel teklifi vesilesiyle vasiyetine dair düşüncelerini paylaşmıştı. Ünlü sanatçı, kendi adını taşıyan bir vakıf kurulmasını ve eğitim alanında kalıcı eserler bırakmak istediğini ifade etmişti. Ürek, “Bir yerlerde yazılı ama her yıl fikirlerim değişiyor. Kendi adıma bir vakıf istiyorum. Bir hayır olsun. Hayatta en çok istediğim şey, benim adımı taşıyan bir okul yaptırmak. Okullara ihtiyacımız var. Çocukları gördüğümde duygulanıyorum, belki de yaşımdan…” sözleriyle hayalini anlatmıştı.