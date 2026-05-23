Fatih Terim, Galatasaray’da mevcut başkan Dursun Özbek’in tek aday olarak girdiği seçimde oyunu kullanmak için Galatasaray Lisesi’ne geldi.

Terim, oy verme işleminin ardından bu sezon Trendyol Süper Lig’de uygulanacak 10+4 yabancı kuralına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim şu ifadeleri kullandı:

“Yasaklardan yana değilim. Kulüplerin menfaatine ve Türk futbolunun yararına olacak uygulama en doğrusudur. Ben o zaman da söylemiştim; mesele 14 yabancı değil, 14 Türk oyuncu mecburiyetiydi. Yabancı sayısı serbest olabilir, isteyen istediği kadar yabancı futbolcu bulundurabilir.

Bugün geldiğimiz noktada her şeyin değiştiği, dönüştüğü ve yenilendiği bir dünyadayız. Artık bu konularda fazla gecikmemeliyiz. Doğru bir karar alınıp onun arkasında durulması gerekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun bunu yapacak kapasitesi var. Kulüplerle oturulup konuşulur, ardından kurallar belirlenir. Açıkçası çok sıkıntılı bir durum görmüyorum.”