Adana Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Sarıçam'da Fatih Terim Spor Müzesi inşa edileceğini duyurmuştu.

Uludağ, Adana'da doğup büyüyen Fatih Terim'in hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Türk futboluna önemli hizmetler verdiğini ifade etmişti.

Terim'in, Türk milletinin hafızasında "imparator" ünvanıyla müstesna bir yer edindiğini belirten Uludağ, Galatasaray'ı sekiz kez Süper Lig şampiyonluğuna taşıyan Fatih Terim'in, yetiştirdiği futbolcular ve teknik adamlarla Türk futboluna çok değerli isimler kazandırdığının altını çizmişti.

‘BAHÇELİ’NİN TALİMATI BENİ ÇOK MUTLU ETTİ’

"İmparator" Fatih Terim, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bengü Türk TV'ye konuşan Terim, “Devlet bey öncelikle benim hemşerim ve çok sevdiğim bir dostum büyüğüm. Çok saygı duyup sevdiğim, uzun yıllar da görüştüğümüz bir dostum. Devlet adamlığının yanında bütün olayları takip eden, futbolu da takip eden seven biri. Böyle bir talimat vermesi beni çok mutlu etti. Kendi memleketimde bir müze oluşumuna baştan katkıda bulunması beni ve ailemi çok mutlu etti. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Kendisini teşekkür etmek için ziyaret edeceğim bu konuyla ilgili. Zaten özleştik de daha rahat görüşürüz bazı şeyleri” sözlerini sarf etti.

“Özellikle bulunmasını istediğiniz bir bölüm olur mu müzenizde?” Sorusuna yanıt veren Terim, “Zaten orada kronolojik bir sıralama var. Adana Demirspor’dan başlayan ve Galatasaray ile devam eden bir sıralama var. Onun uzmanları bizi yönlendirecek. Diğer tarafta bizdeki hatıralar, kupalar formalar artık onun planını projesini işin uzmanları yapacak” ifadelerini kullandı.