Bayram trafiği erken başladı: Otoyollarda kilometrelerce araç kuyruğu

Kurban Bayramı tatili için erkenden yola çıkan vatandaşlar, Sakarya geçişinde yoğunluğa neden oldu. Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarının birleşim noktasında trafik durma noktasına geldi.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla birlikte otoyollarda yoğunluk oluşmaya başladı.

Sakarya geçişinde özellikle Kuzey Marmara Otoyolu ile Anadolu Otoyolu’nun birleştiği Ankara yönünde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Yoğunluk nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu çıkışında uzun araç kuyrukları oluşurken, bölgede yaşanan trafik havadan dron ile görüntülendi.

Binlerce personel görev yapacak
Bayram trafiği nedeniyle Sakarya Valiliği koordinasyonunda güvenlik önlemleri artırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kent genelinde denetimlerini sıklaştıracağı belirtildi.

Kurban Bayramı boyunca emniyet ve jandarma bünyesinde toplam 491 ekip, 103 araç, 4 dron, 1 bot ve 2 bin 563 personelin sahada görev yapacağı açıklandı.

Sürücülere uyarı yapıldı
Otoyol Jandarması ve trafik ekipleri, sürücülere hız limitlerine uymaları, takip mesafesini korumaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Yetkililer, yoğunluğun bayram tatili yaklaşırken daha da artmasının beklendiğini ifade etti.

Kaynak: İHA
